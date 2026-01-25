Gaspar Benegas inicia su gira acústica 2026 con una serie de presentaciones por la costa bonaerense y eligió Mar del Plata para el cierre de este primer tramo. La cita será el viernes 30 de enero a las 23.30 en BrewHouse Puerto, donde compartirá escenario con Claudio “Tano” Marciello, en una noche que promete rock directo y cargado de historia.

El recorrido incluye fechas previas en Cariló y Necochea, consolidando un formato íntimo pero intenso, que repasa el camino de Benegas dentro del rock argentino. El show está pensado como un cruce de trayectorias, estilos y generaciones, con guitarras al frente y una impronta cruda, sin artificios.

Gaspar Benegas es uno de los nombres clave del rock nacional actual. Integrante fundador de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, donde se desempeña como vocalista y primer guitarrista, fue protagonista de shows históricos en estadios y transmisiones que mantuvieron viva la mística ricotera. En paralelo, lidera La Mono, power trío con el que giró por todo el país y se consolidó como una de las propuestas más firmes de la escena.

A lo largo de su carrera también formó parte de Las Manos de Filippi y tuvo un fuerte compromiso social, impulsando recitales y festivales solidarios en apoyo a la Patagonia tras los incendios. Su participación en grandes eventos durante 2025 terminó de reafirmar su peso propio como solista y compositor.

Claudio “Tano” Marciello, por su parte, es una figura central del heavy metal argentino. Fundador de Almafuerte junto a Ricardo Iorio, dejó una marca indeleble en el sonido del género y continúa desarrollando su carrera solista, con ocho discos editados y un legado que sigue creciendo. Las entradas para la fecha en Mar del Plata ya están a la venta, con apertura de puertas a las 20 y una noche que se perfila como imperdible para los amantes del rock nacional.

