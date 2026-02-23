Con su gente empujando desde las tribunas, el “Tricolor” se quedó con un triunfo ajustado que desató el festejo en el Jose Martinez.

El partido fue palo a palo, cargado de tensión y emociones hasta el último segundo. En ese contexto, apareció la jerarquía individual para inclinar la balanza. De la Fuente fue la gran figura de la noche: firmó una planilla sobresaliente con 29 puntos y 7 rebotes, asumiendo el liderazgo ofensivo en los momentos decisivos. A su lado, Alderete completó otra actuación determinante con 28 unidades, 11 rebotes y 2 asistencias, siendo clave en ambos costados de la cancha.

Ads

El “Tricolor” marcó el rumbo desde el salto inicial. En el primer cuarto impuso condiciones con intensidad defensiva y efectividad ofensiva para cerrar arriba 24-13. Esa ventaja temprana le dio confianza y manejo del ritmo.

En el segundo parcial, la visita reaccionó y emparejó el trámite, pero Quilmes supo sostenerse al frente para irse al descanso arriba 36-35, en un tramo mucho más equilibrado y de alta tensión.

Ads

Tras el entretiempo, el conjunto marplatense volvió a golpear en los momentos justos. Con mayor firmeza y buenos pasajes colectivos, estiró diferencias y terminó el tercer cuarto 57-51, manteniendo siempre la delantera.

En el último capítulo Deportivo Viedma apretó hasta el cierre y puso suspenso al marcador, pero Quilmes mostró carácter para defender la ventaja y sellar el 72-70 final, desatando el festejo en casa.

Ads

La victoria toma aún más valor en medio de una seguidilla de cuatro partidos consecutivos como local. Quilmes, que venía de tropezar en dos de sus últimas tres presentaciones incluida una caída ante el puntero, necesitaba reencontrarse con su mejor versión y lo hizo ante un rival exigente.

Por su parte, Deportivo Viedma inició su excursión por Mar del Plata con el pie izquierdo: llegaba tras caer ante Unión, resultado que cortó una racha de seis triunfos consecutivos. Esta nueva derrota lo obliga a reacomodarse rápidamente en la tabla.

Así, el Tricolor volvió a sonreír ante su público y dio una muestra de carácter en un cierre para el infarto.