Liga Argentina de Basket

Ganó Quilmes: festeja el tricolor
En una noche vibrante en Mar del Plata, Quilmes hizo valer su localía y superó por 72 a 70 a Deportivo Viedma en un duelo caliente por la Liga Argentina de Básquet.
En una noche vibrante en Mar del Plata, Quilmes hizo valer su localía y superó por 72 a 70 a Deportivo Viedma en un duelo caliente por la Liga Argentina de Básquet.
El nuevo entrenador de Unión de Mar del Plata habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) sobre su llegada al club y las posibilidades de desarrollar una idea: "te dan estabilidad para un proyecto".
El ex entrenador de Unión es el elegido por el "cervecero" para conducir al equipo en la próxima Liga Argentina.
El DT fue confirmado por la institución "cervecera" como entrenador para la próxima temporada de la Liga Argentina.
Peñarol enfrentó a Boca en el Polideportivo por una nueva fecha de la Liga Nacional. El equipo de Leo Gutiérrez se impuso por 82 a 63 ante Boca.
El “Milrayitas” visitó a Instituto pero no pudo traerse la victoria.