Unión de Mar del Plata ha cambiado el rumbo teniendo que elegir un nuevo entrenador para la próxima temporada de la Liga Argentina. Luego de la salida de Ezequiel Santiago Medina (se fue a Quilmes), apostó por la experiencia de Fernando "Tulo" Rivero.

El platense de nacimiento pero que está radicado en la ciudad, vio una oportunidad en esta puerta que se abría y lo comentó en Marca Deportiva Radio (FM 99.9): "es una alegría muy grande volver a la ciudad porque hace tiempo que no estoy acá, con la familia. Después de tanto dar vuelta por el país y fuera del país, llegó esta propuesta de Unión que me cerraba por todos lados. Hay desafíos y propuestas para llevar adelante".

El equipo "celeste" tiene un proyecto muy claro y Rivero tendrá que adaptarse a esa realidad: "Queremos darle continuidad a lo que vienen haciendo con el sentido de pertenencia y la identidad. Muchos jugadores han salido de Unión, hicieron una gran temporada en Liga Federal con muchos jugadores del club y mantuvieron su base en la Liga Argentina. Trataremos de modificar algunas cosas para mejorar, pero el objetivo es establecerse y seguir con jóvenes del club. Es una entidad con muchas categorías competitivas, desde ahí hay tratar de involucrarlos en el profesionalismo. Yo nací en un club de Barrio como Unión Vecinal, similar a Unión de Mar del Plata por lo que conozco lo que es ese sentido de pertenencia".

Ya sabe que tendrá bajas respecto del plantel del año pasado porque Felipe Barrionuevo fue contratado por Independiente de Oliva para jugar la Liga Nacional y Juan Ignacio Bellozas, una de las grandes figuras del plantel, se fue al recientemente ascendido El Talar. Respecto del resto del equipo, "Tulo" indicó que "muchas veces uno pretende mantener la base con varios jugadores y las primeras charlas fueron así. Uno empieza hablar de un quinteto inicial que quizás después no se puede dar. Siempre que haya un crecimiento personal que es lo que busca el ser humano, bienvenido sea. La idea es contar con Tomás Quinteros, Martín Herrero, Matías Carneglia y ni hablar de "Juani" Varas".

Si bien ya dirigió en la categoría e incluso obtuvo un ascenso a la Liga Nacional con Comunicaciones; esta temporada habrá un formato distinto al cuál acostumbrarse con un torneo Apertura y otro Clausura: "Me parece una buena decisión, creo que los torneos tienen que ser más cortos en el tiempo. Hoy se está jugando la final de la Liga y empezó hace 11 meses. Hay un momento donde todo parece diluirse. Me parece bien algo más corto y también el desdoble de las zonas por el tema logístico porque se va mucho dinero en eso. A esto que hicieron le agregaría dos ascensos o descensos, más movilidad de equipos porque hay mucha competitividad, pero sabemos que no va a pasar".

Por último, Rivero habló sobre un camino a largo plazo porque se trata de un club que permite el desarrollo de una idea a lo largo del tiempo, que quizás no es lo más frecuente en el profesionalismo: "Unión en ese contexto intentará tratar de hacer pie en la categoría, el club te da estabilidad para un proyecto y continuidad a los entrenadores", indicó el campeón de Liga dirigiendo a Peñarol.