Los deportes, con el paso del tiempo, van experimentando modificaciones sustanciales e incluso, dentro de una misma disciplina base, surgen variables que resultan más atractivas para el público y los practicantes. Eso está sucediendo en el Remo donde la especialidad “Coastal” está en pleno desarrollo y una marplatense fue protagonista del primer torneo Panamericano donde participó Argentina.

Se trata de la deportista del Club Náutico Clara Galfré que no sólo estuvo en el torneo en Costa Rica, sino que además ganó dos medallas de oro en la rama individual y en el dobles mixto junto a Axel Haack. En diálogo con Marca Deportiva Radio (FM 99.9), explicó como es ésta particular disciplina que se realiza en mar abierto: “hay entre 10 y 50 metros que hay que correr en arena, luego en la costa hay que subirse al bote para remar 250 metros entre boyas haciendo slalom y luego hay que volver recto otros 250 metros. Cuando llegas a la orilla, te tenes que bajar y correr hasta el punto de partida. Es una especialidad que empezó a tener relevancia hace unos cuatro años”.

Todo es muy distinto, incluso el elemento que usan para competir: “El bote es completamente distinto porque está diseñado para que el agua que entre y salga y además para que uno se pueda subir corriendo”, comentó la joven remera.

Si bien no lo había practicado previamente, encontró resultados inmediatos que le permitieron clasificarse al Panamericano en Costa Rica: “La Selección decidió hacer un selectivo Coastal y quería probar como hicieron muchos otros compañeros. Me parecía divertido, era la primera experiencia en el país. Terminé ganando el selectivo pero además me pareció super interesante. Eso nos llevó a disputar el Panamericano”.

Puede interesarte

Sin experiencias importantes de competencia, fueron a enfrentarse con los mejores del continente y, contra todos los pronósticos, terminaron sumando tres medallas: “Fue muy duro, el deporte en sí es difícil porque tenes 15 minutos de recuperación solamente entre las series. Hay países a nivel continental que tienen competencias, como Estados Unidos que fue con 17 deportistas, Perú fue con 12 y también lo hacen a nivel clubes. Nosotros tampoco podíamos creer lo que habíamos logrado”, confesó Galfré.

A partir de estos resultados, empieza a plantearse un futuro dentro de la disciplina que será olímpica en Los Ángeles 2028: “está buenísimo, es lo que se viene y hay que empezar a ponerle muchas fichas. Lo destacable es que es muy atractivo a la vista del espectador, no es lo mismo que el remo tradicional”.

Para dedicarse específicamente tiene que cambiar mucho su entrenamiento y por eso es algo que todavía está pensando: “actualmente practico remo convencional, para esta competencia entrenamos en el mar allá en Costa Rica directamente. Es distinto porque el sprint en la playa lo tenes que entrenar. Al cambiar la distancia, de 2000 metros a 250 tenes que trabajar la potencia. El viraje en las boyas es otro punto importante”, destacó.

Ya tenía dudas antes de competir y todo se incrementó luego de ser dos veces campeona panamericana: “Después de esto me surgieron muchas más preguntas. No lo tengo muy definido, hago remo tradicional en peso ligero y este Juego Olímpico es el último año que estará esa categoría. Me gustaría meterme en esta disciplina, pero primero me gustaría cumplir otros objetivos”.

Este año al menos, sabe que puede pelear por cosas importantes todavía con la malla nacional y apunta a ello: “Me gustaría ir al Mundial Sub-23 en Canadá en Agosto y estoy apuntando a eso. Todos los años hay Mundial de Coastal y habría que apuntar ahí. Afuera hay muchas regatas internacionales y hay competencias para probar”.

El panorama en el Remo Coastal, o el Beach Sprint como también se lo conoce, parece alentador y Mar del Plata no sólo tiene a la primera campeona panamericana, sino al único club del país que practica el remo con salida al mar como el Náutico.