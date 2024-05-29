Clara Galfré y una destacada actuación en la versión extrema del remo
La remera marplatense del Club Náutico logró dos medallas de oro en el Campeonato Panamericano de Beach Sprint, una modalidad distinta del remo.
La remera marplatense del Club Náutico logró dos medallas de oro en el Campeonato Panamericano de Beach Sprint, una modalidad distinta del remo.
La remera del Club Náutico, Clara Galfré disputará el Repechaje en la final del Single Ligero en el Mundial U23 que se desarrolla en Canadá.
La representante del Club Náutico Mar del Plata estará presente en el Mundial Sub-23 representando a Argentina y ya se encuentra en la etapa final de preparación.
Agustín Scenna, Julieta González Ricciuti y Clara Galfre se consagraron campeones en distintas especialidades del Campeonato Sudamericano Junior y Sub-23 de Remo que se realizó en Porto Alegre durante el fin de semana.
Este fin de semana en Porto Alegre, se disputará el Campeonato Sudamericano Junior y U23 de Remo donde la Selección Argentina contará con tres remeros de Mar del Plata: Agustín Scenna, Julieta González Ricciutti y Clara Galfre.
Se dio a conocer la lista de remeros convocados para el Campeonato Sudamericano de Remo para las categorías Junior y Sub-23 que se desarrollará en Brasilia. Habrá tres representantes de Mar del Plata: Agustín Scenna, Clara Galfré y Julieta González Ricciuti.