Ganar una medalla de oro en un Juego Panamericano en tu propio país, es un privilegio absoluto. Mar del Plata fue la única ciudad, además de Buenos Aires en 1951, que recibió una cita de este tipo y por eso, aquellos que participaron fueron verdaderos privilegiados.

El seleccionado masculino de hockey logró llegar a lo más alto del podio con muchos jugadores que son parte fundamental de la historia de este deporte que ha llegado a tocar el cielo con las manos posteriormente al ser campeones olímpicos.

Justamente en cancha estaba el “Chapa” Retegui que fue el entrenador que llevó al equipo masculino a la cima mundial. Pero también había otros nombres destacados como el de Gabriel Minadeo que recordó junto a Marca Deportiva aquél momento: “Una de las cosas más lindas que me pasó fue haber vestido la camiseta de la Selección Argentina y haber jugado en mi país, en la ciudad de Mar del Plata”.

Las sensaciones de ese campeonato fueron únicas y así lo expresó: “Fueron extraordinarios y un gran orgullo porque salió todo casi a la perfección, las instalaciones estaban muy buenas y la pasamos muy bien”.

El desenlace fue una verdadera fiesta para el hockey y el deporte argentino, algo que tampoco se ve muy a menudo: "la final, que gracias que llegamos los dos equipos, tanto mujeres como varones, fue algo que desbordó el estadio, la gente estaba afuera, había una locura total por el hockey, por los deportes, por las medallas. Eso fue tan gratificante. Me acuerdo haber terminado el partido y que entró toda la gente a la cancha, que nos llevaban en andas, imaginamos que era como un mundial de fútbol, pero la verdad que fue hermoso, toda la gente, amigos, familia, fue una gran fiesta y Mar del Plata fue un gran anfitrión hacia los demás países. Es una de las cosas más lindas que me han pasado”, sintetizó el ex entrenador de Las Leonas.

UNA FIESTA COMPLETA

El Seleccionado Nacional pudo hacer un camino hacia el oro que quedará grabado. Para conseguir la sexta presea dorada en la disciplina para el país en ese momento, el comienzo fue ante Trinidad y Tobago con un categórico 12-0.

La fase clasificatoria se completó con cuatro triunfos: ante Paraguay por 18-0, frente a Cuba 3-0, ante Chile 6-1, contra Estados Unidos 2-1 y un empate final ante Canadá 1-1.

Los norteamericanos eran el equipo más fuerte y los únicos que le habían arrebatado puntos en el camino. Obviamente la final fue ante ellos y Argentina ganó por la mínima diferencia gracias al gol de Fernando Falchetto que además, fue el máximo artillero del certamen con 9 tantos, al igual que Carlos Retegui y Jorge Lombi.

Aquél equipo que tuvo la conducción técnica de Miguel MacCormik estuvo integrado por varios nombres propios que luego fueron grandes protagonistas en el plano nacional e internacional del hockey: Maximiliano Caldas, Diego Chiodo, Alejandro Doherty, Fernando Falchetto, Gustavo Keenan, Patricio Keenan, Jorge Lombi, Pablo Lombi, Edgardo Pailos, Rodolfo Pérez, Gabriel Minadeo, Pablo Moreira, Fernando Moresi, Jorge Querejeta, Carlos Retegui y Rodolfo Schmidt.