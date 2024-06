Gabriel Mascolo nació en Avellaneda y trabaja desde hace 29 años en el mundo corporativo. Comenzó en CitiBank en 1995 y en 2000 pasó a HSBC.

En 2008 como parte de su carrera se radicó en la provincia de Mendoza y ahí comenzó su pasión por el vino y su gente. Seis años después junto a mi familia se mudó a Mar del Plata, donde reside y disfruta de su entorno, gastronomía y seres queridos.

Además de su relación laboral en el banco, cada sábado de 13 a 15hs conduce DeBocaEnBoca por Radio Mitre Mar del Plata donde encuentra en la radio un canal para trasmitir su sabiduría por el vino y lo culinario.

Buen tipo, simple y con valores que lo enaltecen, hace que tenga un lugar importante en este espacio para dividir por letras su +Chance!

+ = Tu lado más positivo / Soy optimista por naturaleza y muy inquieto. Tengo, como todo adulto, multiplicidad de tareas por lo que el orden es clave. Me concentro en mi trabajo de la misma forma que en mi familia y amigos. Pienso y siento que mañana será mejor que hoy, y lo espero. Alguna vez leí entre todas las herramientas que uno consume en la búsqueda de la felicidad, un ejercicio que repito mecánicamente todas las mañanas y dice: “creo que algo hermoso va a ocurrirme hoy” y generalmente ocurre. Es más simple que uno cambie y mire las cosas de otra forma, que las cosas cambien. Es un gran desafío, pero sucede.

C = ¿Cuándo se despertó en vos la vocación de lo que estás haciendo? / Soy gerente de un banco internacional en Mar del Plata. Por mi carrera junto a mi familia, fuimos viviendo en diferentes lugares. Mi destino anterior fue la provincia de Mendoza, lugar donde nos instalamos en 2008, criamos a nuestros hijos y vivimos 6 años maravillosos. Como parte del desarraigo entre otras cosas comenzamos a visitar los fines de semana diferentes bodegas y a relacionarnos con personas vinculadas a la industria del vino (hoy grandes amigos). Quince años más tarde me encuentro comunicándola desde hace 302 sábados en DeBocaEnBoca por Radio Mitre y junto a mi Amigo Pablito Nocoletti empezamos a contar también lo que ocurre en la gastronomía local y nacional.

H = ¿Hacia dónde vas en este mundo actual? / No se (risas)... Si bien soy ordenado y tengo método por mi formación corporativa, la vida va andando y uno acompaña como puede. Solo pretendo disfrutar de cada día a pleno y ser consciente de que pude ser el último. Parar, mirar alrededor y agradecer en la hermosa ciudad que me tocó vivir... y seguir!

A = ¿Alguna vez pensaste en dejar todo para comenzar una nueva vida? / Gracias a Dios nunca estuve en ese lugar.

N = ¿Nunca le dirías Si a qué? / A estar lejos de la familia. Quizá cuando los chicos crezcan la respuesta cambie.

C = ¿Cómo conectas con tu lado espiritual? / Trato a diario de encontrarme y conectar. Busco esos momentos de soledad (tengo pocos) para pensar y reflexionar. No es fácil, me cuesta, pero es clave para continuar.

E = ¿Esperás volver en otra vida y haciendo qué? / Dificilísima... Mira, cuando era chiquito solo quería ser grande, ahora quiero ser chiquito! No sé qué vendrá, pero si viene igual que hasta ahora, firmo.





Chacha Durán | @chachaduran

Locutor Nacional . Conductor Radio y Tv.

CNN Radio Argentina y La 100 MDP.

