Gabriel “Puma” Goity y Ricky Pashkus anticiparon hoy la temporada 25/26 que protagonizarán en el Teatro Tronador BNA (Santiago del Estero 1746), como protagonista de Cyrano y director de La ballena, la obra con Julio Chávez, respectivamente. Fue un encuentro con los medios en el que se destacó la trascendencia de poner en escena obras que se alejan del prejuicio sobre un teatro de verano que apunte a la evasión a la vez que se mostraron expectantes por una temporada que promete.

Cyrano hará punta este domingo 7 a las 19:00 con una función que servirá como apertura de la temporada. La obra clásica de Edmond Rostand llega en una versión que contará con la participación de actores marplatenses, integrando el talento local en una producción de gran nivel. Luego se sumará La ballena, pero además Habitación Macbeth, La llamada, Los Macocos, La granja de Zenón y Edipo en Ezeiza serán de la partida en la temporada 25/26 del Teatro Tronador BNA+.

En diálogo con la prensa, Goity contó que la nueva temporada de Cyrano en el Teatro Tronador llegó para él con una mezcla de felicidad y asombro. Aseguró que la experiencia ya supera cualquier expectativa previa y explicó que nunca hubiera imaginado hacer una temporada en la ciudad y “mucho menos una segunda”, algo que lo llena de orgullo. Recordó que el año pasado hicieron “una temporada histórica” y que regresar con el mismo elenco vuelve todo “una experiencia maravillosa”.

Lejos de hablar de presión ante esta nueva temporada, aclaró que en el teatro siempre existe el desafío de hacer las cosas bien, pero que eso no se vive como carga: “La felicidad es hacer una gran obra”, dijo y marcó una diferencia con otras profesiones que sí lidian con presiones más pesadas. Para él, formar parte de Cyrano implica “el privilegio, el honor y la celebración” de subirse al escenario. Señaló además su vínculo personal con la ciudad, a la que vuelve siempre que puede: “A mí me encanta venir a Mar del Plata”.

Goity destacó que esta obra en particular es central en su trayectoria, al punto de definirla como “la obra cabecera” de su vida. Por eso, llegar a una segunda temporada con semejante material le multiplica la alegría. También se mostró confiado en lo que viene: dijo que percibe “una expectativa grande” y que todo indica que será una temporada muy fuerte, con una cartelera completa y diversa. Incluso mencionó que otras figuras también estrenarán en estos días, lo que confirma -según él- que se viene un verano teatral de alto nivel.

Sobre el espíritu de Cyrano, remarcó la emoción que le genera poder expresar “la transparencia del amor” y la pasión que la obra transmite en torno a los sueños. Recordó que en Mar del Plata cumplirán las 250 funciones, “algo histórico”.

Consultado sobre cómo se encara una nueva temporada después del éxito anterior, Goity respondió que lo hacen con responsabilidad, pero también con la tranquilidad de saber que la obra gustó y que el público acompañó. Dijo que el objetivo es ofrecer un espectáculo a la altura de lo que representa una temporada marplatense y, en particular, jerarquizar la programación del Tronador, que calificó como “única”.

LA BALLENA

Por su parte, Ricky Pashkus se refirió a La ballena, la obra que dirige y que llega a Mar del Plata después de un recorrido exitoso en Capital Federal. Con una interpretación conmovedora de Julio Chávez, esta obra narra la historia de un hombre que busca redención y conexión. Una pieza de gran profundidad emocional que promete ser uno de los grandes acontecimientos de la temporada.

Pashkus se refirió al vínculo entre Chávez y Mar del Plata, y recordó que cada vez que el actor visitó la ciudad lo hizo con obras profundas y de gran calidad, alejadas del preconcepto de que la temporada marplatense solo busca entretenimiento liviano. Mencionó que el público local siempre lo acompañó: “Julio se fue feliz” en sus anteriores visitas. Para el director, esto demuestra una doble coherencia: la del artista en su trayectoria y la del público que valora propuestas exigentes.

En ese marco, defendió que La ballena llegue a la temporada, aun cuando algunos podrían considerarla “un poquito dramática para el verano”. Recordó que Cyrano fue el mejor ejemplo de que las obras profundas también triunfan en Mar del Plata, y comentó que cuando el productor Marcelo González los convocó, esa fue justamente la intención: sostener una cartelera de nivel. Incluso reveló que fue Goity quien llamó a Chávez para invitarlo a compartir la temporada en el mismo teatro.

Respecto de La ballena, Pashkus remarcó que se trata de la versión teatral original que inspiró la película de Darren Aronofsky. Valoró el trabajo de Brendan Fraser en el film, pero subrayó que la puesta en escena es distinta y que la obra, aunque dramática, tiene también momentos “más livianos, más de humor”. Y que permite atravesar momentos de tristeza, emoción y reflexión: “No voy a negar que alguien puede largar una lagrimita, pero eso no está mal”.

A la hora de hablar del contenido, detalló que la pieza aborda temas centrales de la naturaleza humana: la religión, la sexualidad, la paternidad y los mandatos. Explicó que el protagonista es un hombre gay que se casa, tiene una hija y recién más adelante comprende su identidad. Y lo definió como “un hombre atravesado por conflictos, pero también con un humor y una vitalidad enormes”.

Pashkus cerró expresando su entusiasmo por esta nueva etapa del proyecto: dijo estar “muy feliz” de que el público marplatense pueda vivir esta historia, que combina dolor, humanidad y belleza, y que vuelve a poner a Julio Chávez en el centro de una temporada teatral de alto nivel.