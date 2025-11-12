Tras el éxito de las tres temporadas de El encargado, la serie creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat continúa expandiendo su universo con una nueva producción: Zambrano, spin-off que tendrá como protagonista a Gabriel “El Puma” Goity.

La plataforma Disney+ ya inició la preproducción de esta nueva apuesta centrada en el personaje del doctor Matías Zambrano, quien logró destacarse en la historia original.

La noticia fue confirmada por el propio Goity en una entrevista para un canal de streaming, donde compartió detalles sobre el proyecto y anticipó que el rodaje comenzaría a mediados de marzo. “Cuando empecemos a rodar Zambrano, va a salir al aire El encargado 4, que ya lo hicimos”, señaló el actor.

Respecto a la trama, Goity adelantó que el enfoque será distinto: “Me parece que va a ser por otro lado, un Zambrano más oscuro en el poder judicial. Se la agarraron con los encargados, ahora con los jueces. Me van a hacer de goma”, expresó.

