No es una despedida más: es el cierre de una experiencia que marcó a la obra, al elenco y al público marplatense. Por segundo verano consecutivo, Cyrano de Bergerac baja el telón en Mar del Plata, y para su protagonista el balance es contundente: “Este teatro fue más que una casa; fue un hogar”.

Gabriel Goity no ocultó la emoción al repasar lo vivido. Reconoció que jamás imaginó la posibilidad de hacer dos temporadas consecutivas en la ciudad con un clásico de semejante envergadura. “Este espectáculo fue pensado para estrenarse en la Sala Martín Coronado, y ya eso era una epopeya. Pero que después haya tenido tres años de vida, dos veranos en Mar del Plata y una recepción tan amorosa, supera cualquier cálculo”, aseguró.

La clave, señaló, estuvo en el compromiso colectivo. Desde la dirección general hasta los técnicos y boleteros, todo el equipo del Tronador “se puso la camiseta” con la obra. Para Goity, Cyrano trascendió la categoría de espectáculo: es un acontecimiento teatral. “Es una fiesta del teatro. Un clásico popular, lleno de valores, de pasión, que genera pertenencia en todos los que lo hacemos”.

El montaje impresionó por su magnitud: casi 30 personas en escena, entre actores y músicos, una escenografía monumental, vestuarios del siglo XVII, música en vivo y escenas de esgrima cuidadas al detalle. “Era parte de mi sueño”, confesó Goity. “Hoy se hacen muchas adaptaciones, pero yo quería volver a hacer los clásicos como hay que hacerlos, con pueblo, soldados, elenco grande. Eso también es una postura”, agregó.

En ese camino, destacó el rol de las coproducciones y del apoyo institucional que permitió sostener un proyecto de largo aliento. “Gracias a eso, más de 60 familias tuvieron trabajo durante más de tres años. Y además se logró que el interior del país y una plaza tan importante como Mar del Plata puedan ver espectáculos de este nivel”.

Para Goity, la discusión de fondo es cultural y política. “Se habla mucho de costos, pero es una decisión política. La cultura no es un gasto, es una inversión. Plantearla como gasto es una brutalidad intelectual y espiritual”, afirmó con convicción. Hacer clásicos, agregó, también es una forma de militancia: “No son para cualquiera. Exigen estudio, ensayo, preparación física y mental. Por eso me gustan”.

El vínculo personal con Cyrano de Bergerac viene de lejos. Goity recordó con emoción la primera vez que vio la obra a los 17 años, protagonizada por Ernesto Bianco en el Teatro General San Martín. “Eso te marca para toda la vida”, dijo. Luego llegaron otras referencias, como la versión cinematográfica con José Ferrer y, más tarde, la interpretación de Gérard Depardieu. Pero el personaje siempre lo acompañó.

Cuando se le pregunta cuándo sintió que Cyrano ya era suyo, la respuesta es tan contundente como poética: “Siempre fue mío. Desde que lo vi en 1977 dije: este personaje es mío. Se los presté a Bianco, a Ferrer y a Depardieu, pero es mío. Y siempre va a ser”.

Entre risas, emoción y gratitud, Gabriel Goity se despidió de Mar del Plata y de un escenario que, al menos por ahora, baja el telón.

Pero Cyrano, como los grandes clásicos, no se va del todo: queda en la memoria del público, en la historia del teatro argentino y en la certeza de que, cuando está bien hecho, el arte permanece.