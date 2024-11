Cyrano vuelve a presentarse este fin de semana en el Teatro Tronador BNA. La obra de Edmond Rostand, con el protagónico de Gabriel Goity, se ha convertido en un gran suceso desde su estreno en la ciudad, algo que se corresponde con las expectativas del protagonista: “Mi ambición era que Mar del Plata se apropie de la obra, que sea una obra de Mar del Plata, no una obra de temporada. Que el marplatense diga ‘nuestra obra’”.

Tras su estreno en octubre, Cyrano subió a escena anoche y repetirá hoy a las 20:00, además del 22 y 23 de noviembre. También se consiguen entradas para el 20 y 21 de diciembre, de la gran puesta que hará temporada en la ciudad y extenderá sus presentaciones hasta marzo del año próximo.

En diálogo con Los datos del día, por Radio Mitre Mar del Plata, Goity destacó que Cyrano es “una obra popular, apta para todo público, en la que pasás de la comedia al drama, te reís y te emocionás. Es un viaje que realizamos, no solamente nosotros sino también los espectadores, lo cual se rubrica con el aplauso”. Y por la propia dinámica que tiene el teatro, aseguró que “la obra va creciendo, el Cyrano no es la misma obra que cuando la estrenamos que ahora. El buen teatro crece día a día, como el buen vino”.

Y vaya si ha crecido. Esta puesta hizo 131 funciones en el Teatro San Martín de Buenos Aires “rompiendo todas las barreras de programación”, según explicó el actor: “He hecho mucho teatro oficial y el teatro oficial son tres meses, como mucho. Acá nos vieron 120.000 personas. Y ahora buscamos rubricar este hecho histórico de traer el San Martín a Mar del Plata”.

Una de las preguntas que surge, obviamente, es por qué una obra publicada en 1897 sigue vigente en el imaginario popular y con esa fuerza. “Porque tiene actualidad -sentenció Goity-, porque es absolutamente actual con un tema como la injusticia. Cyrano es un justiciero y lucha contra la injusticia. ¿Por qué los talentosos están relegados, por qué postergan a los tipos que trabajan honestamente y dan lugar a los que no lo merecen? Por eso es un clásico; los clásicos son porque los podés poner en cualquier momento y son absolutamente actuales”.

En ese sentido, el actor describió a su personaje como “un soldado-poeta, un romántico, un idealista, un absoluto protector de su gente, de sus amigos, con una ética y moral muy férrea y que, justamente por eso, tiene muchos enemigos”. Personaje, por lo demás, del que se enamoró cuando era muy joven y que le prendió la idea de ser actor: “Lo vivo como un viaje, para mí es un viaje maravilloso. No hay actor que se precie que no quiera hacer el Cyano. Tener este esta oportunidad es un premio en sí mismo”.

Su disfrute del personaje tiene que ver con “la nobleza” y con el hecho de que “no se victimiza”. El actor destacó de Cyrano que “no es que dice, ‘ay, no me quiere, pobre de mí’. Se la banca y eso es lo que me gustó. Porque ama y se la banca. Y si ella ama a otro, bueno, al otro lo voy a proteger porque yo la amo y la quiero y quiero lo mejor para ella. Es un gran personaje, sumamente noble”.

Tras destacar la puesta “operística” de Willy Landin, Goity aseguró que lo único malo que tiene la obra “es que termina, porque si fuera por mí estaría mucho tiempo más”. Dividida en cinco actos y con un intervalo, Cyrano tiene una duración importante aunque para el protagonista es mucho más: “Dura para toda la vida, porque es una pieza que la ves y no te olvidas más”.

Con esa pasión que describe la obra y su personaje, Goity vive la experiencia de ser acto y hacer teatro. “Hay que subirse al escenario pensando en que va a ser la última obra de nuestra vida. “El que no lo entiende así, que no salga. El que no lo entiende así no trabaja conmigo, ni yo trabajo con él. Este es el compromiso que tenemos, es mirarnos a los ojos y saber que vamos a hacer la última función de nuestra vida. Y así tenemos que actuar. porque nosotros tenemos que conmover. A mí no me sirve si la gente sale y dice ‘sí, bueno…’, y a las tres o baldosas que caminaron se olvidaron de lo que hice. Yo no hago ese teatro”.