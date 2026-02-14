Horas antes de subir a escena, en el foyer del teatro y ante la prensa, Gabriel Goity se mostró visiblemente emocionado por el cierre de esta segunda temporada en la ciudad. “Llegó el último día. Llegó la última función”, expresó conmovido. “A mí me enseñaron a ser agradecido. Y hay que ser agradecido”, remarcó.

Ads

El actor dedicó palabras especiales al empresario Marcelo González, a quien definió como un amigo y un productor fundamental para el proyecto. También destacó el “maridaje hermoso” entre González y la ministra de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriela Ricardes, que permitió que un espectáculo inicialmente programado para seis meses se extendiera durante casi tres años en cartel. “Le dio trabajo a más de 60 familias. Eso hay que destacarlo siempre: el trabajo”, subrayó.

Gabriel Goity junto a Marcelo González en la conferencia de prensa previo a la última función de Cyrano.

Ads

La puesta, basada en el clásico “Cyrano de Bergerac” de Edmond Rostand, se convirtió en un fenómeno teatral: multipremiada, celebrada por la crítica y elegida masivamente por el público tanto en Mar del Plata como en la gira nacional realizada en 2025.

Uno de los aspectos que más orgullo le generó al protagonista fue la respuesta del público local. “La mayoría de la gente que vino al Tronador es de Mar del Plata”, señaló, destacando cómo la sala fue adoptada por los marplatenses como un espacio propio para disfrutar de grandes producciones.

Ads

Con pasión, Goity defendió el valor del teatro clásico como teatro popular. “El teatro clásico es popular. Está hecho para todos, no para una elite”, afirmó, reivindicando a autores como Molière y William Shakespeare, quienes (según expresó) escribieron para el gran público. “Las cosas que se hacen por pasión están bien hechas”, reflexionó, recordando incluso que al inicio muchos consideraban “una locura” llevar adelante una producción de estas características.

La función despedida fue una verdadera celebración: con la sala llena y el público de pie, la emoción atravesó tanto al elenco como a los espectadores. Al finalizar la obra, Marcelo González, empresario y dueño del Teatro Tronador, tomó la palabra para agradecer especialmente al elenco, al equipo técnico y humano del teatro, y al público que acompañó durante estas temporadas, haciendo posible que el espectáculo se consolidara como uno de los grandes éxitos teatrales en la ciudad.

Entre aplausos, lágrimas y palabras de gratitud, “Cyrano” bajó el telón en Mar del Plata, dejando la certeza de que los clásicos (cuando se hacen con compromiso y pasión) siguen convocando multitudes y marcando historia en la escena argentina.