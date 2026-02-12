Gabriel Chamé Buendia, actor, director y docente teatral, dictará el seminario intensivo los días 23 y 24 de febrero, de 10 a 15, en el Teatro Tronador. La capacitación está destinada a quienes quieran adentrarse en el universo del clown como recurso escénico y de exploración personal.

La experiencia propone atravesar uno de los núcleos esenciales del clown: el miedo al ridículo. Según plantea Chamé Buendia, el clown es esa parte de cada persona que, al exponerse con autenticidad y entrega, logra hacer reír y conmover. El entrenamiento invita a abandonarse genuinamente en escena, asumir el error y transformar el fracaso en potencia creativa.

Durante el intensivo se trabajará sobre la libertad de juego, la imaginación corporal y la poesía como materias primas del actor. Desde esta perspectiva, el clown no solo es un personaje, sino un estado que permite abordar cualquier texto, de Shakespeare a Beckett, con una mirada irreverente y despojada de solemnidad.

Chamé Buendia define al clown como un “antihéroe” que, en su extrema voluntad de hacer todo bien, queda fuera de la norma social y recupera una inocencia lúcida. El curso apunta a reencontrar esa esencia, liberarse de las rigideces de la adultez y recuperar la espontaneidad.

Con una extensa trayectoria nacional e internacional, Gabriel Chamé Buendia ha desarrollado su labor en América Latina, Europa y Asia. Fue integrante de la Compañía Argentina de Mimo dirigida por Ángel Elizondo y miembro fundador del emblemático Clú del Claun. En Europa dirigió y dictó clases en reconocidas instituciones teatrales, y formó parte del Cirque du Soleil como clown en el espectáculo Quídam, con giras por Europa, Estados Unidos y Japón.

Entre sus trabajos más destacados figuran montajes de clásicos como Ubú Rey, Las Criadas y diversas obras de Shakespeare, además de creaciones propias como los unipersonales Llegué para irme, Last Call y Othelo. Termina mal, versión que permaneció diez años en cartel y recibió el Premio Teatro del Mundo.

El curso está dirigido a actores, estudiantes de teatro y público interesado en el trabajo escénico que deseen profundizar en el universo del clown desde una perspectiva profesional y artística. Para información sobre las clases y aranceles comunicarse al 2234227625.