El próximo 19 de enero a las 21:00 se realizará la XXVI Cena de Gala Solidaria de FUNDAMI en el Salón Real del Hotel Costa Galana, que nuevamente donará la totalidad de sus servicios. El evento será a total beneficio del Hospital Materno Infantil Victorio Tetamanti de Mar del Plata y se consolida como una de las citas solidarias más relevantes del calendario local.

Como cada año, se espera la presencia de la Madrina Honoraria de FUNDAMI, Mirtha Legrand, quien participa de manera generosa y desinteresada, reafirmando su compromiso con la salud de los niños y madres de toda la región.

La recaudación de esta edición estará destinada a fortalecer la infraestructura y el equipamiento del Hospital Materno Infantil. El objetivo es avanzar en mejoras edilicias, incorporar tecnología sanitaria indispensable y continuar elevando la calidad de atención conforme a los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Cada aporte realizado durante la gala impacta directamente en las condiciones de cuidado de miles de familias que llegan al hospital desde Mar del Plata y desde los 16 municipios que integran su área programática, informaron desde la institución.

Desde FUNDAMI se trabaja para que cada niño y cada madre que atraviesan situaciones difíciles encuentren un entorno digno, humano y seguro. Cada obra, ampliación o equipo incorporado responde a una misma convicción: cuando se trata de cuidar, acompañar y brindar oportunidades, juntos es mejor.

“La Gala FUNDAMI es más que un evento social. Es un acto de compromiso comunitario que convoca a empresas, instituciones y ciudadanos a dejar una huella concreta. Cada colaboración suma, cada gesto transforma y cada mesa compartida se convierte en una oportunidad real para mejorar la vida de quienes más lo necesitan”, señalaron.