La cuenta regresiva para una nueva edición de FUNCINEMA ya comenzó y, como previa al festival que se desarrollará en septiembre, la organización anunció una función especial con algunos de los cortometrajes más destacados de la edición 2025.

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El encuentro será el próximo 29 de mayo a las 20:30 en El Galpón de las Artes y contará con entrada a colaboración solidaria.

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Desde la organización recomendaron realizar una reserva previa y gratuita para asegurar el ingreso a la sala. Las ubicaciones pueden reservarse a través de El Galpón de las Artes.

La selección estará integrada por algunos de los cortos favoritos del público y también por producciones premiadas por el jurado durante la 11ª edición del festival, consolidando una programación centrada en destacadas comedias internacionales.

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Entre los trabajos que formarán parte de la proyección se encuentran El desliz, de Francia; Long faces, de Bélgica y ganador del premio a Mejor Actuación; Lumen, de Canadá; y Check please, de Estados Unidos, reconocido con el premio al Mejor Gag.

También se proyectará Los Pantonne, elegido como Mejor Corto Argentino en Exhibición, y Night session, ganador de los premios a Mejor Corto y Mejor Dirección.

Mientras tanto, la convocatoria para participar de la 12ª edición de FUNCINEMA continuará abierta hasta el 31 de mayo. Las producciones interesadas podrán inscribirse mediante FilmFreeway FUNCINEMA.

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Según informaron desde la organización, la inscripción tiene costo para producciones extranjeras, mientras que la participación de cortos y largometrajes nacionales es gratuita.