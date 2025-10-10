En horas de la noche del jueves, personal del Comando de Patrullas logró recuperar un vehículo que era intensamente buscado por su presunta vinculación con diversos hechos delictivos ocurridos en distintos puntos de la ciudad.

El operativo se inició cuando los efectivos divisaron un automóvil marca Chevrolet Onix, sin patente visible, circulando por la intersección de Guahanani y avenida Jacinto Peralta Ramos. Al intentar interceptarlo, el rodado emprendió la fuga, desencadenando una persecución que culminó en Magnasco y Ortiz de Zárate, donde dos ocupantes descendieron y se dieron a la fuga a pie, internándose en un asentamiento cercano. Ambos individuos permanecen no identificados hasta el momento.

Tras asegurar el vehículo, los agentes constataron que poseía pedido de secuestro activo por “hurto automotor”, con fecha del 7 de octubre de 2025, solicitado por la Comisaría Cuarta de Mar del Plata.

Durante la inspección del interior del automóvil, se hallaron varios elementos de interés para la causa: un teléfono celular iPhone 15, tres teléfonos Samsung, documentación perteneciente a ocho personas diferentes, dinero en efectivo y otros objetos.

La causa quedó a cargo de la UFIJE ODEPA, encabezada por la Dra. Lorena Hirigoyen, mientras que las actuaciones fueron delegadas a la Comisaría Decimosexta.

