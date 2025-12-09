Un hombre de 33 años fue detenido esta mañana en el barrio Las Heras luego de intentar robar un comercio, escapar de la policía y enfrentarse con los efectivos.

El hecho se inició en Génova al 8000, donde un llamado al 911 alertó sobre un sujeto que estaba forzando la persiana metálica de un local. Al llegar, personal del Comando de Patrullas encontró a un hombre cuyas características coincidían con la descripción aportada por el vecino que había dado aviso.

Cuando los efectivos intentaron identificarlo, el sospechoso emprendió la fuga, iniciándose una persecución de aproximadamente 400 metros que finalizó en Brumana al 2100, domicilio del propio imputado. Allí, el hombre comenzó a forcejear con los policías, ocasionándole lesiones en la mano y la pierna a un oficial joven, quien debió ser trasladado a la Clínica de Fracturas, aunque se encuentra fuera de peligro.

Intervino el fiscal de Flagrancia, Dr. Eduardo Layus, quien dispuso notificar al detenido de la formación de la causa por robo en grado de tentativa, resistencia a la autoridad y lesiones, y ordenó su traslado al Palacio de Tribunales.

