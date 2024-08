El Palacio Municipal amaneció cercado por fuerte presencia policial este viernes ante la manifestación programada por organizaciones sociales en donde reclaman por alimentos para comedores y merenderos, en el marco del Día del Niño. Sin embargo, el Municipio justificó este accionar con la idea de no permitir el corte de calles.

En ese sentido, desde el sector denunciaron que hace mas de dos meses no llegan alimentos para asistir a estas instituciones que brindan apoyo a la sociedad más vulnerable y es por eso que se presentaron con un petitorio dirigido hacia el Intendente.

Sobre esto, Walter Orozco referente Polo Obrero expresó cuál fue su impresión al ver el cordón policial. "Hay un operativo que desconocemos a qué corresponde. Nos quieren impedir hacer la manifestación como lo hacemos siempre, pacíficamente. Cada vez que venimos acá, lo hacemos con una carta para que nos atienda Montenegro, por el tema del Día del Niño porque 7 de cada 10 están bajo la línea de pobreza. Pero de repente no nos quieren dejar protestar en las puertas del Palacio", dijo.

"Es una situación de locos. Si él pretende resolver los problemas de la población, de los salarios, el desempleo y la miseria que hay, a los palazos, está muy equivocado. La respuesta que nos dieron a esto es que no cortemos la calle y que no nos posicionemos sobre la vereda del Municipio. Evidentemente no quieren esto porque deben tener un montón de conflictos acumulados", sumó.

Y agregó que "el canal de diálogo lo tenemos permanentemente con la Secretaría de Desarrollo Social pero acá hay una definición política por parte de todo el Gobierno, empezando por Montenegro y por eso lo hacemos responsable. Ajustan las ayudas que iban a los comedores y merenderos. Hace ya dos meses que no llega nada de parte del Municipio. En este cuadro llegamos a agosto sin provisiones, es una locura".

"Siempre venimos pacíficamente. Hoy nos acercamos a traer una carta a las puertas del Municipio como corresponde, a manifestarnos con banderas, pancartas que expresan qué queremos, que haya niños que pasen su día como corresponde pero nos reciben con un operativo policial que ni siquiera se ve cuando tienen que reventar un búnker contra los narcos. Es delirante esto. Nos vamos a quedar a que nos atiendan", concluyó.