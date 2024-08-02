Organización Sociales

Fuerte operativo policial en el Municipio: "Ni para reventar un búnker contra los narcos han hecho esto"
Así lo indicó el referente del Polo Obrero, Walter Orozco tras comenzar la jornada de manifestación con un cordón de seguridad en el Palacio.
Así lo indicó el referente del Polo Obrero, Walter Orozco tras comenzar la jornada de manifestación con un cordón de seguridad en el Palacio.
Fue en el marco de la multitudinaria movilización por las calles céntricas de la ciudad. Además, reflejaron la necesidad de un bono para fin de año porque "no va a poder haber una fiesta tranquila en paz, cuando no podemos llevar un plato de comida a la casa".