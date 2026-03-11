Un importante operativo antidroga se llevó a cabo en Mar del Plata con siete allanamientos simultáneos que terminaron con cinco personas aprehendidas y el secuestro de estupefacientes y armas de fuego. La fiscal Daniela Ledesma, a cargo de la investigación, confirmó a El Marplatense que todos los procedimientos se realizaron en el marco de una misma causa.

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Según detalló la titular de la investigación, seis de los allanamientos se concretaron en el barrio Las Canteras, mientras que el restante se llevó adelante en otro sector de la ciudad, como parte de un trabajo coordinado para desarticular la actividad investigada.

Como resultado del operativo, las fuerzas intervinientes lograron la aprehensión de cinco personas presuntamente vinculadas con la causa, además del secuestro de distintos elementos de interés para la investigación.

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Entre lo incautado, se encontraron armas de fuego y estupefacientes, principalmente marihuana, que serán sometidos a las pericias correspondientes para avanzar con la causa judicial.

Desde la fiscalía indicaron que los procedimientos forman parte de una investigación que busca esclarecer la posible comercialización de drogas en la zona, mientras continúan las actuaciones para determinar la responsabilidad de los implicados.

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