En el inicio del movimiento turístico por el fin de semana largo de Semana Santa, el flujo vehicular hacia la Costa Atlántica superó los 1700 vehículos por hora en distintos puntos de las rutas bonaerenses, según datos difundidos por AUBASA.

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Durante esta tarde, en el peaje de Samborombón se registraron 1739 autos por hora en dirección a la Costa, mientras que por el corredor de Maipú circularon 504 vehículos en el mismo período.

En tanto, sobre la Ruta 11, a la altura de La Huella, se contabilizaron 759 vehículos por hora, consolidando un escenario de tránsito intenso en los principales accesos a los destinos turísticos del litoral bonaerense.

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El incremento del caudal vehicular refleja el inicio del éxodo turístico hacia la Costa Atlántica, uno de los destinos más elegidos para este fin de semana largo.

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