Un grave accidente vial se registró en la costa norte de Mar del Plata, cuando un auto y un camión colisionaron en la intersección de Strobel y Avenida Félix U. Camet, en el barrio La Perla.

Según la información preliminar, el vehículo menor, un Chery amarillo, era conducido por una mujer de aproximadamente 40 años, quien llevó la peor parte del impacto y debió ser asistida en el lugar.

De acuerdo con el testimonio de un testigo, la conductora no habría advertido la presencia del camión, lo que derivó en la colisión. El auto quedó prácticamente destruido como consecuencia del choque.

Tras el aviso al 911, un móvil policial se hizo presente y confirmó que había una persona atrapada, por lo que se solicitó de inmediato la intervención de una ambulancia y del equipo de rescate. Personal del SAME asistió a la mujer en el lugar y el operativo continuaba al cierre de esta edición.

En tanto, el tránsito permanece reducido en la zona debido a las tareas de remoción de los vehículos siniestrados, por lo que se recomienda circular con precaución y optar por vías alternativas.

