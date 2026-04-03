El mercado vitivinícola argentino atraviesa un comienzo de año complejo: las ventas de vino en el mercado interno registraron una fuerte caída durante el primer bimestre de 2026, reflejando el impacto de la situación económica sobre el consumo.

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De acuerdo a datos del sector, el descenso se ubica en torno al 22% interanual en los primeros meses del año, consolidando una tendencia negativa que ya se venía observando en períodos anteriores. Esta retracción se vincula principalmente con la pérdida de poder adquisitivo, que llevó a muchos consumidores a reducir o directamente abandonar la compra de vino.

El fenómeno no es aislado. Informes del Instituto Nacional de Vitivinicultura muestran que el consumo interno viene debilitándose desde hace años, con caídas sostenidas tanto en volumen como en valor. Incluso, en febrero de 2026 las ventas ya evidenciaban una baja interanual, dentro de un contexto general de retracción del mercado .

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Además, el consumo per cápita también refleja esta tendencia descendente, en línea con una disminución más amplia registrada en la última década, donde el vino perdió terreno frente a otras bebidas y cambios en los hábitos de consumo.

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En este escenario, las bodegas enfrentan un panorama desafiante: caída de ventas, acumulación de stock y dificultades financieras. Si bien las exportaciones muestran algunos signos de recuperación en volumen, no alcanzan a compensar la debilidad del mercado interno.

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Así, el inicio de 2026 confirma un dato preocupante para la industria: lejos de recuperarse, el consumo de vino sigue en retroceso y plantea interrogantes sobre el futuro de uno de los sectores emblemáticos de la economía argentina.