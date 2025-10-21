El Observatorio Electoral de la Universidad Nacional de Mar del Plata alertó sobre el creciente desinterés político entre los primeros votantes. En una encuesta realizada a estudiantes secundarios de entre 16 y 18 años, el 72% manifestó tener poco o nulo interés en participar de las elecciones del 26 de octubre.

La medición, realizada en línea durante octubre, forma parte de una línea de seguimiento iniciada en agosto para observar cómo evoluciona la relación de los jóvenes con el voto y la democracia. En apenas dos meses, el nivel de desinterés creció un 30%.

Entre los principales hallazgos, también se destaca:

-Alta proporción de jóvenes que no votó en septiembre.

-40% afirma que no votará o aún no decidió si lo hará este mes.

-Desconocimiento generalizado sobre qué se elige y cómo se vota.

-Escasa confianza en que las elecciones puedan generar cambios.

Desde el Observatorio se subraya la necesidad urgente de fortalecer la educación cívica y generar espacios que fomenten la participación juvenil: “Comprender los motivos del desinterés es clave para diseñar estrategias que reconecten a los jóvenes con el valor del voto”.