Fuerte aumento del desinterés electoral entre los jóvenes de Mar del Plata
Un 72% de los primeros votantes expresó poco o nulo interés en las elecciones, según un relevamiento del Observatorio Electoral de la UNMdP
Un 72% de los primeros votantes expresó poco o nulo interés en las elecciones, según un relevamiento del Observatorio Electoral de la UNMdP
El operativo está custodiado por efectivos de las fuerzas federales. En cada establecimiento, uno de ellos mantendrá guardia esta noche, hasta que los directivos de las instituciones abran las puertas el domingo para las votaciones.