Un hombre de 31 años fue aprehendido en la madrugada de este viernes tras ser sorprendido cometiendo un hurto en el complejo bailable Mute, ubicado sobre la ruta provincial 11, en la intersección con la calle Juan José Valle, en el marco de un operativo de seguridad.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la UTOI, en el contexto del operativo Sol a Sol, luego de que personal de seguridad privada del complejo detectara una maniobra irregular dentro del predio. Según se informó, el imputado se desempeñaba como empleado tercerizado de limpieza y fue observado comercializando mercadería sustraída del depósito del boliche en el sector del baño de caballeros.

Tras el alerta, el personal policial arribó al lugar y constató la situación, encontrando al sujeto en posesión de 41.500 pesos en efectivo y distintos elementos pertenecientes al establecimiento. Entre la mercadería secuestrada se contabilizaron 20 botellas de agua mineral y 25 latas de cerveza, además de un teléfono celular marca Motorola, que también fue incautado.

El hombre, oriundo de Mar del Plata, fue trasladado a la dependencia policial, donde se labraron las actuaciones correspondientes. La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción de Flagrancia, a cargo de la doctora María Isabel Sánchez, quien dispuso la notificación de la formación de causa por el delito de hurto y la comparecencia del aprehendido ante la sede tribunalicia.

