Un hombre de 32 años fue sorprendido por el propietario tras ingresar a una vivienda de Bosque Grande con fines ilícitos y resultó detenido por personal de la Comisaría 16ª.

La detención se logró luego de un llamado al 911, que alertó sobre el intento de robo en la vivienda ubicada en avenida Fortunato de la Plaza 9100.

Según se informó, el imputado ingresó al interior del lugar con fines ilícitos y fue retenido por el propietario hasta la llegada del personal policial, que procedió a su aprehensión en el lugar. La causa fue caratulada como “hurto agravado por escalamiento en grado de tentativa”.

Intervino la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de la fiscal Mariana Baqueiro, quien dispuso la notificación de formación de causa conforme al artículo 60 del Código Procesal Penal, la realización de las actuaciones correspondientes y la presentación del aprehendido en la primera audiencia judicial.

