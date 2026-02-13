Allanaron la casa donde cumplía arresto domiciliario e intentó fugarse
Ocurrió durante en una vivienda del barrio El Progreso, donde se buscaba a dos sujetos que habían cometido un robo. En el lugar se imputó a otro de los moradores.
Ocurrió durante en una vivienda del barrio El Progreso, donde se buscaba a dos sujetos que habían cometido un robo. En el lugar se imputó a otro de los moradores.
Ocurrió en un domicilio del barrio Bosque Grande. El dueño llamó al 911, que convocó un móvil de la Comisaría 16ª.
Se trata de un sujeto apodado como "El Cumbia", quien fue detenido ayer en un operativo que se realizó en el barrio Autódromo.
El abogado especializado en derecho constitucional, Enrique del Carril, se refirió a las dudas más importantes que surgen en torno a la condena de la ex mandataria. "En el caso de una condena de la Corte Interamericana, no traería para atrás la sentencia", aseguró.
Ocurrió esta madrugada en domicilios ubicados en Prigles al 1600 y Las Heras al 4500. En unos de los hechos, una familia escuchó ruidos y llamó rápidamente al 911.