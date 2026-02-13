Arresto domiciliario, tobillera e indulto: las posibilidades reales para Cristina luego de la condena

El abogado especializado en derecho constitucional, Enrique del Carril, se refirió a las dudas más importantes que surgen en torno a la condena de la ex mandataria. "En el caso de una condena de la Corte Interamericana, no traería para atrás la sentencia", aseguró.