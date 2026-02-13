Un hombre de 33 años que cumplía prisión domiciliaria intentó fugarse cuando la Policía allanó la vivienda donde residía, en el barrio El Progreso, aunque fue capturado. La operación se desarrolló en el marco de una investigación por un robo, donde quedó imputado otro de los moradores, un hombre de 48.

Personal de la Comisaría Tercera realizó el allanamiento en Echeverría al 1400 a instancias del Juzgado de Garantías N°5, con intervención de la Fiscalía N°6. La investigación se inició el pasado lunes 2, cuando una mujer de 60 años denunció que autores ignorados ingresaron a su garaje tras violentar el acceso, en una vivienda ubicada en San Salvador 5400, y sustrajeron diversos elementos de uso doméstico.

A partir de las tareas investigativas desarrolladas por personal policial, se reunieron elementos probatorios como declaraciones testimoniales y análisis de registros fílmicos que permitieron establecer la identidad de los presuntos involucrados, lo que permitió solicitar la orden de allanamiento concretada en las últimas horas.

Durante el procedimiento se encontraba presente uno de los imputados, un hombre de 48 años, quien fue notificado de la formación de causa conforme al artículo 60 del Código Procesal Penal por el delito de robo, sin que se adoptaran medidas restrictivas de su libertad.

En el mismo operativo, y en cumplimiento de una resolución del Tribunal Oral en lo Criminal N°1, se procedió a la detención del hombre de 33 años, quien tenía suspendida la morigeración de la prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario con monitoreo electrónico, en el marco de una causa por robo agravado (en poblado y en banda) y abuso de armas.

Como se informó, el detenido intentó darse a la fuga por la parte trasera del inmueble, desprendiéndose de la tobillera electrónica de control, pero fue rápidamente reducido por el personal interviniente. Por disposición del Tribunal, fue trasladado a la Unidad Penal N°44.

Por otra parte, fuentes policiales indicaron que no se hallaron otros elementos de interés vinculados al hecho investigado y que las actuaciones continúan para dar con el restante imputado.