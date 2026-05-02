Personal de la Comisaría Primera aprehendió a dos hombres de 30 años en pleno centro, acusados de tentativa de robo agravado de un vehículo dejado en la vía pública.

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Los imputados fueron sorprendidos en flagrancia en Bolívar entre San Luis y Córdoba cuando forzaban la puerta del lado del conductor de un Fiat Uno blanco que se encontraba estacionado en la zona.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron el rodado involucrado y un cuchillo que estaba en poder de los sospechosos.

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Intervino la Unidad Funcional de Instrucción de Flagrancia, que dispuso la formación de causa por el delito de “tentativa de robo agravado en vehículo dejado en la vía pública” y ordenó las diligencias de rigor.

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