Tras conocerse el despido de 56 trabajadores en el Frigorífico San Telmo, el secretario general del Sindicato de la Carne de Mar del Plata, Osvaldo Quiroga, señaló que si bien analizan tomar alguna medida a futuro, esperan por lo que ocurrirá este viernes cuando a las 08:30 se realice una audiencia en el Ministerio de Trabajo provincial.

Quiroga explicó que el conflicto comenzó la semana anterior, cuando se despidió a un grupo inicial de 26 trabajadores: “No habían pagado la quincena ni el aguinaldo”, detalló a El Marplatense. Ante esta situación, los trabajadores realizaron una asamblea y decidieron esperar unos días para evaluar si la empresa cumplía con los pagos adeudados.

Sin embargo, la falta de respuesta derivó en medidas concretas: “Como todavía no se hizo el pago, ayer se efectuó una denuncia en el Ministerio de Trabajo de la provincia y hoy hubo 30 despidos más. Estaban pagando la indemnización de los primeros 26 compañeros y nos desayunamos con eso”.

El dirigente señaló que la situación del frigorífico es alarmante, ya que no registra actividad productiva desde hace meses. “El frigorífico no hace tareas de faena desde mediados de abril, que fue la última faena que hizo, con cuarenta animales”, afirmó. Esta falta de producción complica cualquier posibilidad de reactivación inmediata, según explicó Quiroga: “En realidad un plan de lucha está analizado, lo que pasa es que el frigorífico está paralizado, no tiene faena, no tiene carne en las cámaras, no tiene nada”.

A pesar de las dificultades, el gremio busca soluciones a través del diálogo con las autoridades de la empresa y las instancias institucionales. Quiroga mencionó que se reunieron con el gerente general del frigorífico para abordar la crisis, pero reconoció que “en realidad la situación está complicada”.

Por ello, el sindicato decidió acudir al Ministerio de Trabajo, donde se espera que la audiencia del viernes permita avanzar en la resolución del conflicto. “Desde el gremio estamos apostando a ver cómo manejamos la situación”, aseguró.