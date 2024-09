El Gran Premio de Italia de Fórmula 1 se celebra este fin de semana, desde el 30 de agosto al 1° de septiembre, en el icónico autódromo de Monza, y tiene todos los ingredientes para ser un espectáculo inolvidable, con el debut de Franco Colapinto en Williams.

Después de un viernes auspicioso, el argentino brilló en la tercera tanda de entrenamientos y se metió en el top 10 a solo 788 milésimas del más veloz. Sin embargo, no pudo repetir en la clasificación y tras un pequeño despiste, largará el domingo desde el 18° lugar.

"Obviamente que la primera clasificación iba a ser complicada, me sentía bien en el auto. Hice una primera vuelta y tenía mucho para mejorar en la segunda vuelta, pero me fui en la curva 7 y rompí el piso. Una pena porque tenía un buen potencial. Era un buen circuito para meterme en la Q2, pero qué se la va a hacer. La evaluación final es buena. Estaba bien y competitivo, una lástima que no pude avanzar", sostuvo Colapinto, muy amargado por no haber podido avanzar en la clasificación.

Yuki Tsunoda, Lance Stroll, Franco Colapinto, Valtteri Bottas y Zhou Guanyu son los cinco pilotos que se quedaron fuera de la segunda tanda de la clasificación. El pilarense venía bien, pero se fue de la pista en la segunda Lesmo y tocó la leca con los neumáticos. Evitó el despiste y eso le quitó la chance de mejorar el tiempo.

De esa manera, Colapinto quedó en el 18° lugar al cabo de la Q1. Por 160 milésimas no pudo alcanzar el 15° lugar, que ocupó el australiano Daniel Ricciardo y que lo habría llevado a la Q2.

Fuente: Clarín