Franco Colapinto tuvo un sólido Gran Premio de México, donde acabó en la decimosegunda posición, en una carrera que inició accidentada y contó con la gran actuación del español Carlos Sainz. El compañero del pilarense, Alex Albon, protagonizó con el japonés Yuki Tsunoda el choque durante la largada.

"Bien hecho, Franco. Es realmente impresionante ver cómo adelantás coches, cómo luchás entre el tráfico, cómo mantenés los neumáticos bajo control. Es una carrera muy bien gestionada, con una sola parada de nuevo. Bravo. Realmente bien hecho", le dijo el jefe de Williams, James Vowles, al piloto argentino.

"Gracias. Fue lindo trabajar con el equipo este fin de semana. Gracias por el esfuerzo", respondió Colapinto.

Carlos Sainz festejó su cuarta victoria en la Fórmula 1 y le dio una nueva alegría a Ferrari. El podio lo completaron Norris y Leclerc. El resto del top 10: Hamilton, que superó en una de las últimas vueltas a su compañero; Russell; Verstappen; Magnussen; Piastri; Hulkenberg y Gasly.

El castigo para Colapinto

"Quedan 11 vueltas. Si podemos adelantar a Lawson y Stroll, podremos dar caza a Gasly para el punto final", se envalentonaba Franco Colapinto en el giro 62 del Gran Premio de México de la Fórmula 1. Entendía que su Williams podía llegar al décimo lugar luego de haberse quedado, provisoriamente, con el récord de vuelta.

Y Colapinto fue por todo. Al principio por Lawson, que comenzó a perder ritmo, a quien alcanzó y sobrepasó con una maniobra espectacular. Sin embargo, en plena batalla, el argentino, con una de las gomas traseras, tocó el Racing Bull del neozelandés, que perdió parte de la trompa y quedó muy relegado.

Parecía que el pilarense saldría ileso, tal como había sucedido cuando defendió su posición ante Max Verstappen (Red Bull) y Lewis Hamilton (Mercedes), dos grandes campeones del mundo y aspirantes a leyendas. Pero todo se complicó una vez finalizada la competencia.

Es que los comisarios de la carrera no tuvieron piedad con el piloto de Williams y le dieron una penalización de diez segundos. No obstante, no tuvo costos: sostuvo el 12° lugar porque le había sacado bastante distancia a su más inmediato perseguidor, el francés Esteban Ocon (Alpine).

Fuente: Clarín