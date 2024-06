Peñarol está en los cuartos de final y atravesando un gran momento en una temporada que no había comenzado nada bien. El equipo marplatense jugará desde el próximo sábado la llave ante Quimsa de Santiago del Estero sabiendo que tiene posibilidades ante cualquiera.

El interno Francisco Filippa, recuperado de una lesión de cadera para la serie ante San Martín de Corrientes, habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) sobre el momento que atraviesan: “Arrancamos muy mal la temporada, no la pegábamos con el interno titular, después vino el cambio de técnico, de esquema de juego y nos empezamos a sentir cómodos cada uno en su rol. Eso dio a florecer nuestra mejor versión que es la que estamos haciendo ahora”.

Respecto de los partidos que tendrán que jugar ante el campeón de la Liga Nacional: “Va a ser una serie larga y muy dura, Quimsa es un equipo muy largo. Desde el primero hasta el jugador 12, son muy buenos todos. Allá ganamos diezmados, con una ficha menos y sin Monacchi, eso nos da esperanzas".

Entender el presente de Peñarol después de un mal comienzo, tiene que ver con el trabajo del entrenador en comunicar lo que quería para su equipo: "Hernán supo donde meter las fichas en cada jugador y entendemos el rol de cada uno. Si miras el equipo siempre estamos trabajando para el bien grupal y no el individual. Al ser una liga muy larga necesitas de los sub-23 y los juveniles y confiamos muchos en ellos”.

La lesión podría haberlo dejado fuera de competencia porque el equipo" milrayitas" estuvo a punto de no ingresar a la post temporada. Además del dolor que le daba la lesión, tenía la preocupación de saber si podía volver a jugar: “estuve dos semanas que no podía caminar ni estar acostado tranquilo. Me dolía todo el tiempo la cadera. Por suerte, la mejoría fue muy fuerte y rápida, tenía una ansiedad terrible por entrar a Playoffs porque sino la temporada terminaba en el partido ante San Martín donde me lesioné”, dijo Filippa.

A la entrega de los jugadores y el respeto hacia el DT, se le agrega un Laginestra que sabe muy bien lo que quiere. “Hernán sabe demasiado de básquet, es uno de los que tuve que más entiende de básquet. Está mirando partidos hasta las 4 de la mañana, está metido en sacar adelante el equipo y supo por donde jugar además de meter las fichas. Es una enciclopedia, no te deja dudas”, aseguró el interno.