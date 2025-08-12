Una vez más, Francisco Comesaña demostró que está atravesando un gran momento competitivo en el Circuito ATP y sacó adelante una situación compleja en la tercera ronda del Master 1.000 de Cincinnati para meterse en los octavos de final.

Es el único tenista de nuestro país que está en competencia y, esta vez, necesitó de tres sets, más de tres horas de juego (con un break por lluvia de por medio) y levantó 3 match points en contra para lograr el pasaje a la próxima instancia.

No fue un partido para nada sencillo desde el principio hasta el final, con una fuerte exigencia tenística, temperaturas muy elevadas y un rival que hizo todo difícil. El estadounidense Reilly Opelka luchó durante todo el tiempo ante un “Tiburón” que trataba de imponer su intensidad.

Fueron 3 horas y 8 minutos de juego, sumado a un corte por 45 minutos por la lluvia donde la victoria se selló por 6-7 (4), 6-4 y 7-5 gracias a cuatro quiebres que fue distribuyendo a lo largo del partido: 1 en el primer set, otro en el segundo y dos en el tercero para cerrarlo en su favor. Antes de ganar, tuvo que sufrir. Opelka tuvo tres puntos de partido que salvó el marplatense para luego cerrarlo exitosamente.

Con este nuevo paso que pudo dar siendo el único argentino en competencia dentro del cuadro principal, ahora se tendrá que medir en los octavos de final con el ruso Andrey Rublev, un rival con el que tiene un grato recuerdo. En la primera ronda del Wimbledon de 2024, “Come” consiguió su primera victoria ante un top ten ganándole al ruso por 6-4, 5-7, 6-2 y 7-6 (5) escribiendo una de las páginas más importantes de su carrera.

