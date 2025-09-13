Con la clasificación al Final 8 de la Copa Davis asegurada, Argentina tuvo el debut de un nuevo jugador dentro de la nutrida historia de la competencia. Francisco Comesaña se dio el gusto de jugar por primera vez representando al país en el torneo más importante.

Si bien no pudo consumar una victoria ante Jesper de Jong, sumó una valiosa experiencia para su ascendente carrera deportiva. Fue derrota por 6-4 y 6-3 en una hora y 24 minutos de partido dejando la serie 3-1 sólo como un dato anecdótico para el paso del equipo argentino por Groningen.

En medio de un contexto de celebración plena para Argentina, el marplatense se dio el gusto de inscribir su nombre en la historia del tenis argentino, transformándose en el jugador N° 91 en representar al país por Copa Davis.

Tenía delante un jugador de buen nivel como Jesper De Jong que, a pesar de que su equipo quedó eliminado de la competencia, decidió jugar de todas formas. El local tuvo durante el primer set un 100% de efectividad cada vez que contó con puntos de quiebre (2 de 2) y a pesar de que el “Tiburón” también aprovechó la única chance que tuvo, no le alcanzó para pelearle el set. Fue 6-4 para De Jong.

Ya en el segundo, fueron parejos hasta que el neerlandés pudo romper la lógica y ponerse 4-3 con su saque para sacar una buena ventaja en la manga. Luego cumplió con la tarea de defenderlo con su saque y además, cerró el juego con otro quiebre para el 6-3 definitivo ante un Comesaña que no tenía respuestas ante las buenas devoluciones de su rival.

Comesaña se dio el lujo de quedarse con un recuerdo importante para su carrera: el primer partido de su historia en Copa Davis, algo que soñó toda su vida y pudo cumplir en Groningen para que se cierre la serie con un 3-1 en favor de Argentina. ¿Será el inicio de un largo recorrido quizás para el marplatense en su historia con el equipo nacional? El futuro lo dirá pero nadie le quitará el sabor de un importante paso más en su carrera deportiva.