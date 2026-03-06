El marplatense Francisco Comesaña quedó eliminado en la primera ronda del Indian Wells Masters tras caer ante el estadounidense Sebastián Korda por 7-5 y 6-0.

Ads

El argentino dio pelea en el primer set, que fue parejo, pero en el segundo parcial Korda impuso su dominio y cerró el partido con claridad.

De esta manera, Comesaña continúa con una racha irregular en el circuito: en tres de sus últimos cuatro torneos se despidió en el debut, tras lo ocurrido en el ATP Buenos Aires, el Rio Open y ahora en Indian Wells.

Ads

El próximo desafío del tenista argentino será el Miami Open, donde buscará revertir este presente y volver a sumar victorias en el circuito ATP.



Ads



