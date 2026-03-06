Francisco Comesaña no pudo superar la primera ronda del Indian Wells
Al momento del partido el argentino se encontraba ubicado en el puesto 82 del ranking ATP
El marplatense Francisco Comesaña quedó eliminado en la primera ronda del Indian Wells Masters tras caer ante el estadounidense Sebastián Korda por 7-5 y 6-0.
El argentino dio pelea en el primer set, que fue parejo, pero en el segundo parcial Korda impuso su dominio y cerró el partido con claridad.
De esta manera, Comesaña continúa con una racha irregular en el circuito: en tres de sus últimos cuatro torneos se despidió en el debut, tras lo ocurrido en el ATP Buenos Aires, el Rio Open y ahora en Indian Wells.
El próximo desafío del tenista argentino será el Miami Open, donde buscará revertir este presente y volver a sumar victorias en el circuito ATP.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión