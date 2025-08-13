A Francisco Comesaña le llegó el llamado más esperado: fue convocado por primera vez para representar a la Argentina en la Copa Davis, en la serie ante Países Bajos el 12 y 13 de septiembre correspondiente a la segunda ronda de los Qualifiers 2025.

Francisco Cerúndolo (N°23 ATP), Tomás Etcheverry (58) y los doblistas Horacio Zeballos (7) y Andrés Molteni (21) son los otros convocados por el capitán Javier Frana. La del marplatense en lugar de Mariano Navone será la única modificación respecto al equipo que en febrero venció a Noruega en condición de visitante.

De 24 años y número 71 del ranking ATP (54 en la clasificación en vivo), Comesaña atraviesa un gran presente: este martes superó al estadounidense Reilly Opelka y se instaló en los octavos de final del Masters 1000 de Cincinnati, donde es el único argentino en carrera. Este miércoles por la tarde se enfrentará al ruso Andrey Rublev. En su haber cuenta con diez títulos profesionales, tres del ITF World Tennis Tour y siete del ATP Challenger Tour.

Así lo definió el capitán albiceleste: “Fran es una persona encantadora, con un carácter fantástico y una muy buena energía. Además, es un jugador que tiene muchísimas virtudes, que es muy versátil, que tiene un gran servicio y buenos golpes en general. Es por eso que ha podido jugar en distintas superficies con mucho éxito, ya sea en césped, cemento o polvo de ladrillo. Su gran profesionalismo, pasión, compromiso y su constante entrega le han permitido no solamente crecer, sino también afianzarse cada vez más en la parte alta del circuito”.

CÓMO LLEGAN LOS PROTAGONISTAS

Argentina cuenta con un equipo que se consolida serie a serie. Cerúndolo, el N°1 del país, debutó en 2022 y ostenta un récord de 6 triunfos y 4 derrotas con la camiseta albiceleste. Regresa al equipo luego de ausentarse por lesión de la primera serie del año. Entre sus resultados más destacados de la temporada figuran la final del Argentina Open, las semifinales del Masters 1000 de Madrid y del ATP 500 de Barcelona, y los cuartos de final en Indian Wells y Miami. ¿Sus mejores triunfos en el año? Alexander Zverev en Madrid y Buenos Aires, Jakub Mensik en Madrid, Tommy Paul y Casper Ruud en Miami, Alex De Miñaur y el posible rival de septiembre Botic Van De Zandschulp en Indian Wells, y Alexander Bublik en el Abierto de Australia.

Etcheverry, en tanto, busca recuperar su mejor nivel en una temporada irregular que, no obstante, tuvo en las semifinales del ATP 500 de Hamburgo su pico de rendimiento. La última semana, con la asistencia de Frana luego de romper el vínculo con su entrenador, alcanzó la tercera ronda del Masters 1000 de Toronto, donde eliminó al N°1 del rival de Argentina, Tallon Griekspoor. Andrey Rublev en el césped de Halle, Jiri Lehecka en Hamburgo y Fabio Cobolli en el Australian Open fueron otros de sus destacados triunfos en 2025. Con un récord de 4-2 en Copa Davis, en la serie de Noruega venció a Nicolai Budkov Kjaer y cayó ante Casper Ruud.

Para el mencionado Comesaña, esta pretende convertirse en su temporada de adaptación definitiva al ATP Tour. Su punto más alto de 2025 fueron las semifinales del ATP 500 de Río, donde eliminó a jugadores de la talla de Nicolás Jarry y Alexander Zverev. Además, superó dos rondas en el M1000 de Madrid, donde venció al por entonces N°14 del mundo Arthur Fils; y tres en el presente Masters 1000 de Cincinnati, su mejor actuación histórica en un torneo de esta categoría. Este año también jugó una final: fue en el Challenger de Oreiras, Portugal. En caso de debutar en Países Bajos, se convertirá en el jugador argentino de Copa Davis N°91.

En cuanto a los doblistas, Zeballos saldó esta temporada una de sus grandes deudas: ganar un torneo de Grand Slam. Lo consiguió en Roland Garros, siempre con la compañía del español Marcel Granollers. A su vez, alcanzó las semifinales de Wimbledon y la final de Madrid. Cebolla, N°1 del mundo en 2024, tiene una marca de 12-7 jugando Copa Davis, competencia en la que debutó en 2010. En 2025 regresó al equipo luego de tres años: junto a Molteni, vencieron a la dupla Durasovic-Ruud.

Por último, Molteni (5-4) continúa compitiendo en el circuito junto a Máximo González, con quien fue semifinalista en Río de Janeiro, Auckland, Washington y Toronto, y finalista en Santiago. También alcanzó la instancia decisiva en Hamburgo, aquella vez en compañía del brasileño ​​Fernando Romboli.

Países Bajos, N°3 en el ranking de naciones (Argentina se ubica 10°), no disputó la primera serie del año debido a que alcanzó la final de la competencia la temporada pasada, en la que cayó ante el bicampeón Italia. El capitán local no anunció oficialmente el equipo, pero en su última presentación contó con sus tres principales singlistas, Tallon Griekspoor (32), Jesper de Jong (79) y Botic Van De Zandschulp (92).

En aquella definición de Málaga, también había presentado entre los doblistas a Wesley Koolhof, quien se retiró del tenis profesional esa misma semana. Sander Arends (25), David Pel (39), Sem Verbeek (43), Bart Stevens (76), Robin Haase (83) y Jean-Julien Rojer (93) son los otros doblistas que se encuentran dentro del top 100.

El único enfrentamiento entre Argentina y Países Bajos ocurrió en la primera ronda de 2009, cuando el elenco nacional se impuso por un contundente 5-0 en el estadio Mary Terán de Weiss del Parque Roca.

LOS PRÓXIMOS PASOS DE LOS HALCONES

El grueso de la delegación argentina partirá rumbo a Países Bajos el 7 de septiembre y tendrá cuatro días de preparación para la serie que se llevará a cabo el viernes 12 y el sábado 13, a partir de las 9:00 (hora de nuestro país), con televisación de TyC Sports y DSPORTS.

Los partidos se disputarán en el Martini Plaza, un estadio cubierto con capacidad para 3.855 espectadores ubicado en Groningen, una ciudad de 240.000 habitantes que se encuentra a 180 kilómetros de Amsterdam, la capital del país.