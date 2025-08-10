El último torneo importante de preparación para el US Open, está trayendo buenas noticias para el marplatense Francisco Comesaña. En un duelo de segunda ronda del Master 1.000 de Toronto ante un viejo conocido como Luciano Darderi; el “Tiburón” pudo pasar por lesión de su rival.

Si bien nunca es la mejor manera de pasar de instancia, mucho menos cuando hay un deportista con quien “Come” compartió tantas alegrías en el circuito y con quien ganó su primer título de Challenger en dobles; es una oportunidad para seguir en competencia ante los mejores.

Mientras se pudo jugar, el encuentro fue favorable para el marplatense que lo iba ganando por 6-4 y 3-1. Ya a lo largo de la primera manga, por un dolor en su espalda y cintura, Darderi que nació en Villa Gesell pero representa a Italia; pidió la asistencia médica.

Siguió en cancha pero no pudo aguantar demasiado en el segundo set cuando además, está tan cerca el inicio del US Open que es un objetivo siempre importante para todos los jugadores y especialmente para aquellos que ingresan directamente al cuadro principal.

Ahora tendrá que enfrentarse en la tercera ronda con el estadounidense Reilly Opelka que está en el puesto 73 del ranking internacional, muy cerca del puesto 71 de Fran Comesaña. Un duelo además que no tiene antecedentes entre ambos pero el norteamericano viene de un gran triunfo ante el australiano Alex de Miñaur por 7-6 (6) y 6-4.

