El marplatense Francisco Comesaña cerró esta noche un gran torneo en el Master 1.000 de Cincinnati donde terminó su participación en los octavos de final luego de ser derrotado por el ruso Andrey Rublev.

En una jornada donde la lluvia obligó al retraso durante un largo tiempo de la actividad programada, al tenista de nuestra ciudad le tocó ingresar al campo entrada la noche, lo cuál es una buena noticia teniendo en cuenta el intenso calor reinante en esa zona de Estados Unidos.

El partido que jugó ante el actual número 11 del mundo estuvo lejos de ser parejo en el marcador, porque siempre dominó Rublev que tenía un mal recuerdo del “Tiburón” luego de que lo eliminara en la primera ronda de Wimbledon el año pasado, cuando era Top Ten.

Fue un claro 6-2 y 6-3 con cinco quiebres de saque en favor del ruso que dejaron fuera de acción en el partido a “Come” a pesar de que, como siempre, intentó hasta último momento volver a meterse en el juego.

En un día muy especial porque conoció la noticia de que, por primera vez, fue citado a formar parte del equipo argentino de Copa Davis, el cierre no pudo ser el mejor para meterse en cuartos de final de Cincinnati.

De todas formas, ha sido un muy buen torneo para él que ilusiona plenamente pensando en lo que puede suceder desde la próxima semana cuando se ponga en marcha el US Open, último Grand Slam de la temporada.