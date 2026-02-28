La operadora de la terminal de contenedores TC2 denunció que la licitación impulsada por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires para concesionar el puerto de Mar del Plata fracasó por estar mal diseñada, lo que, según afirmó, desalienta inversiones y compromete el futuro de la actividad portuaria.

En una carta abierta, los directores de la empresa, Emilio Bustamante y Alberto Ovejero, sostuvieron que “las autoridades provinciales y el administrador actual siguen ensimismados en la gestión de puerto pesquero” y que los requisitos incluidos en los pliegos “parecían diseñados para que no se haga nada”.

La administración del puerto depende del subsecretario de Asuntos Portuarios, Juan Cruz Lucero, bajo la órbita del ministro de Producción, Augusto Costa. En el sector consideran que el Gobierno provincial prioriza un perfil exclusivamente pesquero y descarta el desarrollo de una terminal de contenedores con mayor proyección logística.

Inicialmente, tres empresas compraron los pliegos licitatorios: Murchison, la chilena AgunSA y la propia TC2. Sin embargo, ninguna presentó oferta. Empresarios del sector coincidieron en calificar el proceso como una licitación “muy mal armada”.

Fuentes vinculadas al puerto explicaron que el pliego exigía la instalación de grúas, pero no otorgaba el uso exclusivo del muelle. “No se pueden instalar grúas en un muelle donde no se tiene pleno usufructo”, indicaron. También señalaron que los plazos previstos no permitían recuperar las inversiones exigidas en un período de diez años.

Desde hace dos décadas, TC2 opera con permisos precarios, una situación que -según la empresa- afecta la seguridad jurídica y pone en riesgo la continuidad de la única naviera que actualmente trabaja en la terminal cada 15 días, Maersk.

En la carta, los directivos cuestionaron la falta de respuesta oficial ante los reclamos del sector. “Las autoridades de la provincia de Buenos Aires hacen oídos sordos”, afirmaron, y remarcaron que la actividad pesquera atraviesa un declive que no garantiza por sí sola la reactivación del puerto.

Hasta el año pasado también operaba la naviera francesa CMA-CGM, que se retiró tras el derrumbe de las proyecciones de exportación de Lamb Weston, empresa inaugurada recientemente, sin alcanzar el objetivo de cuatro salidas mensuales.

“Los puertos son el primer eslabón de la cadena logística. Los contratos a mediano y largo plazo requieren previsibilidad y seguridad jurídica. Sin ellas es imposible invertir. Todo eso desalienta inversiones y genera desazón en los trabajadores que ven cada vez más cercana la posibilidad de perder su empleo”, advirtieron desde TC2.

También cuestionaron la cesión de tierras portuarias al sector inmobiliario y alertaron que “un puerto que no se puede expandir no tiene futuro”.

Fuentes cercanas a la empresa señalaron que la interna política dentro del peronismo provincial impacta en la gestión del consorcio portuario. Desde la llegada del gobernador Axel Kicillof, la conducción estuvo ligada a La Cámpora, actualmente a través de Marcos Gutiérrez, en medio de versiones permanentes de cambios de mando.

En ese contexto, empresarios sostienen que “hay una mezcla de incompetencia y disputas políticas que hacen que el puerto pierda oportunidades”. Además, afirmaron que el modelo de gestión de los consorcios portuarios “está agotado” y esperan una intervención de las autoridades nacionales.

Desde TC2 manifestaron que observan “con esperanza” la decisión de la Administración Nacional de Puertos de intervenir el puerto de Tierra del Fuego y señalaron que aguardan que se abra un camino al sector privado para el caso marplatense.

Fuente: con información de La política online