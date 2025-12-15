Forzó un auto estacionado y terminó detenido
La cerradura del automóvil estaba rota y los cables de encendido habían sido arrancados.
Un hombre de 26 años fue aprehendido durante la madrugada en Mar del Plata luego de ser sorprendido dentro de un vehículo que había sido robado y presentaba claros signos de violencia en su sistema de arranque.
El procedimiento se llevó a cabo en la zona de Belgrano y Olazábal, donde personal del Comando de Patrullas detectó a un sujeto en el interior de un Peugeot 405 blanco estacionado. Al identificarlo, los efectivos constataron que la cerradura del automóvil estaba forzada y que los cables de encendido habían sido arrancados.
Tras dar aviso a la fiscalía de Flagrancia, el fiscal Eduardo Layus ordenó la aprehensión del imputado, la notificación de la formación de causa y su traslado a la Unidad Penal N° 44 del Complejo Penitenciario de Batán.
El detenido registra antecedentes penales por infracción al artículo 78 de la Ley 8031/73, lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, además de distintos hechos de robo y tentativa de robo.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión