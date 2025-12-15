Un hombre de 26 años fue aprehendido durante la madrugada en Mar del Plata luego de ser sorprendido dentro de un vehículo que había sido robado y presentaba claros signos de violencia en su sistema de arranque.

El procedimiento se llevó a cabo en la zona de Belgrano y Olazábal, donde personal del Comando de Patrullas detectó a un sujeto en el interior de un Peugeot 405 blanco estacionado. Al identificarlo, los efectivos constataron que la cerradura del automóvil estaba forzada y que los cables de encendido habían sido arrancados.

Tras dar aviso a la fiscalía de Flagrancia, el fiscal Eduardo Layus ordenó la aprehensión del imputado, la notificación de la formación de causa y su traslado a la Unidad Penal N° 44 del Complejo Penitenciario de Batán.

El detenido registra antecedentes penales por infracción al artículo 78 de la Ley 8031/73, lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, además de distintos hechos de robo y tentativa de robo.

