Un hombre de 38 años fue aprehendido este viernes a la madrugada en el barrio Dorrego, acusado de robo en tentativa, luego de ser sorprendido dentro de un automóvil con signos de violencia.

Ads

Según informaron fuentes policiales, el procedimiento se registró alrededor de las 4:30, cuando personal del Comando de Patrullas advirtió la presencia del sujeto dentro de un Volkswagen Gol blanco estacionado en Dorrego al 3600. Al notar la llegada de los efectivos, el individuo intentó darse a la fuga, pero fue interceptado a pocos metros.

Tras identificarlo, los policías constataron que el vehículo tenía la cerradura de la puerta del acompañante violentada. Además, durante la requisa se le secuestró un cuchillo tipo serrucho que llevaba entre sus pertenencias.

Ads

Puede interesarte

El hecho quedó en manos de la UFI de Flagrancia, a cargo del fiscal Facundo De la Canale, quien dispuso la notificación de la formación de causa por el delito de robo en tentativa, en el marco del artículo 60 del Código Procesal Penal, y el traslado del imputado al Palacio de Tribunales.

Ads