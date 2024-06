Las historias que tiene el deporte argentino son realmente particulares. El entrenador marplatense Fernando Mazzeo se puso al frente de un proyecto ambicioso que de a poco va tomando forma: armar la primera Selección Argentina de Fútbol Femenino para Amputadas.

El grupo que ya conformó estuvo trabajando esta semana en Mar del Plata, entrenando en la Villa Marista y preparándose para lo que será el primer mundial oficial que tendrá esta especialidad.

En diálogo con Marca Deportiva Radio, Mazzeo explicó que “empezamos a trabajar en noviembre del año pasado en buscar las jugadoras para empezar a formar el equipo. Es la primera Selección que tendrá el país y si Dios quiere participaremos en el Primer Mundial”. Lo comentó como algo sencillo, pero hubo una ardua tarea detrás: “no hay Liga Femenina, no hay nada y son las primeras mujeres que lo practican porque en masculino, desde el año 2010 ya se participa en Mundiales y torneos continentales. La idea de la Federación es participar del Mundial para empezar a incorporar jugadoras”.

Se seguirá el paso inverso. Se armará una Selección Nacional para luego empezar a fomentarlo internamente, casi como un incentivo para aquellas mujeres que quieran participar: “a diferencia de otros países como los europeos que están trabajando, Polonia o Turquía, nosotros estamos en una preparación distinta. Es la quinta concentración y vamos por distintos lugares. Ya pasamos por Buenos Aires, Córdoba, Río Cuarto y Mercedes para que las chicas no tuvieran que viajar todo el tiempo”.

La oportunidad le llegó a Fernando como caída del cielo y no dudó en afrontar una tarea compleja por donde se la mire: “hace 3 años que entreno arqueros en el fútbol de amputados masculino. Como había trabajado en el fútbol femenino de San José me consultaron si me animaba a conformar el grupo y lo acepté. Empezamos buscando jugadoras a través de kinesiólogos conocidos, se fueron haciendo los contactos, buscando en redes, tratando de conocer la disciplina y explicarles un poco como queríamos hacer”.

Toda ese trabajo podría tener su corolario del 2 al 11 de noviembre cundo se celebre el Primer Mundial de Fútbol Femenino para Amputadas en Colombia: “Es algo bastante fuerte que vamos a vivir todos, la idea siempre fue tratar de armar un grupo humano unido y a veces no es fácil. Tenemos chicas de distintas edades y lo importante es que la convivencia sea buena”.

Por ahora tienen las jugadoras incluida la marplatense Magalí Sarraude, están trabajando en la preparación, pero tienen la limitación de siempre: el dinero: “vamos a viajar con 10 jugadoras y dos arqueras y después cuatro miembros del cuerpo técnico. Tenemos que abonar una inscripción y además tenemos que costear los pasajes hasta Colombia que nos está costando mucho. Estamos tratando de conseguir un apoyo o un sponsor para viajar”.

Para ello crearon una cuenta de Instagram y ahí realizan un sorteo muy particular: “tenemos una rifa de una camiseta de la Selección firmada por Ruggeri y Bochini para recaudar fondos”, comentó Mazzeo.

La demostración constante de que la voluntad vence las limitaciones que la mente pueda plantear. Fernando junto a un grupo de personas empezaron a armar de cero una Selección Argentina y tienen la ilusión de que sea el puntapié inicial del surgimiento de esta disciplina.