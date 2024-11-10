selección argentina de amputados

Las copas de la Scaloneta deleitaron a los marplatenses
Con una larga fila de personas durante todo el día, se exhibieron la Copa del Mundo, la Copa América y la Finalissima en el Museo MAR.
Con una larga fila de personas durante todo el día, se exhibieron la Copa del Mundo, la Copa América y la Finalissima en el Museo MAR.
El marplatense Fernando Mazzeo es el DT de la Selección Femenina de Fútbol para Amputadas y habló en Marca Deportiva Radio
Con la presencia de Leonardo Di Scala, Pascual Adolfo Battione y Marcelo Maldonado, el seleccionado llegará este viernes 5 de julio a Mar del Plata y se quedarán hasta el domingo 7 en la continuidad de su preparación para la Copa Confederaciones que se llevará a cabo en Boyacá, Colombia, en octubre