selección argentina de amputados

Con marplatenses convocados, la selección de fútbol para amputados entrenará en la ciudad

Con la presencia de Leonardo Di Scala, Pascual Adolfo Battione y Marcelo Maldonado, el seleccionado llegará este viernes 5 de julio a Mar del Plata y se quedarán hasta el domingo 7 en la continuidad de su preparación para la Copa Confederaciones que se llevará a cabo en Boyacá, Colombia, en octubre