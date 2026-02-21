El legendario excampeón estadounidense Floyd Mayweather Jr. sorprendió al mundo del boxeo al confirmar que no sólo enfrentará en abril a Mike Tyson en una pelea de exhibición, sino que luego tiene planeado volver a competir oficialmente en el boxeo profesional después de casi una década retirado.

Mayweather, que se retiró en 2017 con un récord perfecto de 50 victorias y ninguna derrota, firmó un contrato exclusivo con la promotora CSI Sports/FIGHT SPORTS para esta nueva etapa de su carrera. El combate contra Tyson está previsto para esta primavera, aunque aún no se definieron detalles como lugar o fecha exacta.

En un comunicado, el boxeador de 48 años aseguró que sigue sintiéndose capaz de lograr más hitos dentro del deporte y destacó que espera aprovechar tanto su exhibición con Tyson como su posterior regreso al boxeo con peleas profesionales.

Tras su exhibición en abril, Mayweather tiene la intención de organizar un combate oficial, con rival a anunciar, durante el verano, marcando así su regreso a la competencia de alto nivel después de años fuera del ring profesional.

