El próximo 1 de mayo a las 21:30, dos referentes del humor popular argentino como Sergio Gonal y Gladys Florimonte presentarán en la Sala Melany (San Luis 1750) su espectáculo Florigonal, definido por el propio humorista como “una técnica para estar mejor; así como está la Kabbalah o el yoga, ahora está el florigonal”.

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En diálogo con el programa Nunca se sabe, por Radio Mitre Mar del Plata, Gonal contó que Florigonal, el espectáculo que comparte con Gladys Florimonte, surgió a partir del vínculo que construyeron tanto dentro como fuera del escenario, donde aseguró que “me he divertido mucho con ella, abajo y arriba del escenario”. En ese plan, invitó a la gente, siempre con un remate ocurrente: “Vengan, de verdad. Se van a ir más contentos… no sé, que un testigo de Jehová en una fábrica de timbres”.

El humorista recordó que la última temporada estuvo en Villa Carlos Paz y valoró especialmente el trato del público del interior, al remarcar que “la gente te viene a ver y al otro día te trae una torta casera, un maple de huevos”, algo que -según comparó- no le sucede con la misma intensidad en Mar del Plata.

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Precisamente, sobre su ausencia en la temporada marplatense, reconoció que le resultó extraño: “Es raro no verme acá”, dijo, y recordó que lleva “27 temporadas consecutivas de trabajo, de las cuales más de 20 fueron en Mar del Plata”. Aun así, contó que logró hacerse “una escapada en enero para estar un poquito acá”, pese a que tenía funciones casi todos los días en Carlos Paz.

Al referirse al show, adelantó que el público se encontrará con “un espectáculo pensado para toda la familia”, fiel a su estilo de “humor sin groserías, sin doble sentido”. Destacó también el aporte de Florimonte, aunque aclaró entre risas que su personaje Zulma “es inimputable y hace lo que quiere”, lo que la vuelve “desopilante” y muy querida por el público.

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De todos modos, Gonal se siente cómodo con su coequiper a la definió como “maravillosa”. Y resaltó que tiene “una carrera enorme y el cariño del público es impresionante”.

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La función en Mar del Plata se enmarca de una gira, aunque en verdad Gonal la definió como una “mini gira que termina en Mendoza”, con una pausa posterior y la intención de retomar más adelante.