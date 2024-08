En el último día de acción de los Juegos Olímpicos en París 2024, Florencia Borelli completó una histórica actuación en el maratón femenino al completar el recorrido en 2:29.29 horas y cruzar la meta en el puesto 21, la segunda mejor ubicación nacional en ese escenario.

Todavía en la ciudad francesa disfrutando de unas merecidas vacaciones, la atleta de Mar del Plata habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9): "quedé bastante dolorida físicamente pero queríamos pasear, conocer un montón de lugares históricos de París, hay mucho para conocer", indicó.

Su adaptación a la competencia en el maratón fue rápida y la llevó rápidamente a cumplir su sueño, pero además su objetivo de estar cerca de las 20 mejores del mundo: "el maratón me abrió más puertas que la pista, se dio natural y rápido, me encontré con mi distancia, me sienta muy bien. Mi intención era estar entre las 20 primeras, sabía que era difícil pero fui por eso a pesar de que la carrera iba a ser dura. Corro bien con calor, tenía un par de factores a favor".

Estar en competencia a lo largo de dos horas y media y que la cabeza no te juegue una mala pasada es uno de los máximos desafíos de una distancia tan larga: "Siempre digo que la mente es muy engañosa, la carrera comenzó con desniveles, cuando llegas a la mitad, el kilómetro 21, tenés que lidiar con esos pensamientos de que falta un montón, pensás en el calor, las lomas, que no se te acalambre el gemelo o el cuádriceps. Fue una carrera que no había corrido a esos ritmos, una experiencia totalmente diferente. Acá teníamos todo en contra y había que lidiar con la cabeza".

Las emociones tenían un rol clave porque era su primera experiencia en un Juego Olímpico y desde el principio, fue todo muy movilizador. "Me re emocioné cuando llegué a la villa porque me costó mucho llegar ahí, era todo nuevo y lo super disfrute. El día de la carrera, antes de largar, estaba super emocionada también, no nerviosa, pero si con la emoción de estar en ese lugar", aclaró.

Después había emociones distintas en el recorrido porque se iba encontrando con circunstancias inesperadas que comentó: "los primeros kilómetros donde no se siente mucho el cansancio, había mucha gente alentando, estaba buscando a ver si veía a alguien conocido. Había muchos argentinos gritando. En el kilómetro 38 estaba mi hijo, mi hermana Mariana y su pareja Iván; eso lo esperé mucho. Me impactó mucho la Torre Eiffel cuando la vi, porque no la había visto antes y de repente pasé por abajo".

El cierre fue pura alegría y emoción mezclada con el cansancio lógico de haber corrido tanto tiempo. Florencia no sabía en que posición estaba porque no tenía referencias cercanas por lo que fue una sorpresa verse 21: "No sabía bien como iba porque el pelotón se fue despegando, cuando llegué me sorprendí de ver el número porque no sabía como había llegado. Era una carrera muy dura y me puse feliz por haber llegado". Después tuvo también noción de lo que había generado con su competencia: "También me sorprendió la cantidad de gente que siguió la carrera en vivo, la hora era extraña, peor que la de Madrid o Sevilla y aún así, había mucha gente que se quedó despierta para verme".

Ahora disfruta de sus vacaciones, pero pronto estará nuevamente en competencia: "Ya tengo ganas de correr porque es algo natural, estoy bastante más recuperada. Me tomaré esta semana y veré que carrera va surgiendo". No se siente lejos de obtener la mejor ubicación histórica para una maratonista argentina y por eso, lo dejó como un pendiente para Los Ángeles 2024: "Había visto que Griselda González había terminado 19 y quería mejorarlo, sabía que había sido un muy buen puesto pero ahora intentaré hacerlo en el próximo Juego Olímpico", dijo riendo pero sabiendo que, si se lo propone, podrá estar ahí dentro de cuatro años.