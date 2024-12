Después del éxito en el Paseo La Plaza de calle Corrientes, Flavia Pittella, columnista del programa de Jorge Lanata en Radio Mitre, llega a Mar del Plata con espectáculo imperdible que cuestiona el amor.

Se presentará el próximo viernes 29 de noviembre con No se puede vivir del amor en el Centro de Arte Roxy- Radio City-Melany a las 21.

En diálogo con FM La 100, Flavia Pittella, contó que “Decidimos hacer este desafío que es pisar un teatro en 'La Feliz', fuera de temporada, pero haciéndolo de todos modos”.

Como introducción, contó que “lo que hacemos es un unipersonal o stand up, no se cómo definirlo, es bastante extenso y yo hablando arriba del escenario con un pianista maravilloso que es Miguel Marengo que me acompaña”.

De modo que “lo que vamos haciendo es recorrer textos literarios, que si se fijan en mi página de Instagram que es @flapitella, en la historia destacada están muchos de los que menciono”, señaló.

Asimismo, “vamos contando qué diferencias y permanencias hay en la historia de la literatura acerca de cómo entendemos el amor romántico para llegar a una conclusión muy interesante que es que básicamente es siempre lo mismo”, explicó.

“Termino con un tweet muy actual, que es de las cosas más romántica que leo en toda la noche. Así que sigue habiendo amor y romanticismo”, agregó.

Respecto a qué es el amor, dijo que “es la gran pregunta de la humanidad, toda la filosofía desde Platón en adelante, se pregunta qué es el amor, dónde se siente, en qué parte del cuerpo, si es un estado mental, el corazón”.

“La verdad es que hay mucho escrito sobre el amor tanto en la filosofía como en la literatura, hay mucho más hecho que en nuestras propias vidas, y no se puede definir muy bien porque cada uno de nosotros lo vive a su manera”, continuó.

Además, “el amor es algo que encima después se puede transformar con otro amor. Creemos que el amor es de una forma con una persona y después tenemos otra relación que implica algo totalmente diferente que nos convoca, nos cuestiona, interpela”.

No obstante, “lo que sí es claro es que no se puede vivir del amor y no se puede vivir sin amor. Incluso hablamos del amor platónico, el no correspondido, cuando te enamorás de alguien que ya no está, cuando te enamorás de manera incorrecta”, remarcó.

El espectáculo “es muy lindo porque vamos haciendo saltos en el tiempo, desde el Ovidio del siglo I después de Cristo hasta un poema de Borges. Es para que vean que un poema, una canción, siglo XI, siglo XXI, con distintas maneras y palabras están hablando de lo mismo”, reveló.

“Hay ciertas constancias en el amor, cambia el medio, la forma, el cómo, si es por carta o es por tweet, una declaración bajo un balcón o si mandamos a alguien a decirlo, pero lo que no cambia es lo que queremos decir”, concluyó.